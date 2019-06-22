В Тобольске появится новый арт-объект

Группа ВК "Уральская индустриальная биеннале"

Новый арт-объект появится в Тобольске к пятой Уральской индустриальной биеннале, которая стартует в июле. Над стрит-артом работает художник под псевдонимом Красил Макар из Екатеринбурга.

Уральская индустриальная биеннале представляет собой крупнейший международный художественный проект России. Она работает со спецификой региона, всякий раз находя новые грани индустриальности. Тема пятой биеннале в Тобольске – "Бессмертие". Организаторы предлагают поразмыслить о том, что же остается от производственных и художественных процессов. В 2019 году арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале посетят Пермский край, Оренбургскую область, Сибирь.

В организации проекта художнику помогали сотрудники предприятия по переработке углеводородного сырья. Тобольск привлек урало-сибирской придомовой росписью – красильным промыслом, который считается утраченным в наши дни. Стратегия Макара заключается в разложении геометрии традиционного узора на первоэлементы. Лишенные гравитации, самоценные элементы начинают жить своей жизнью, создавая причудливые композиции, часто в городской среде, адаптируя и актуализируя практики народного творчества.

Жители и гости Тобольска смогут оценить проект уральского художника в июле, побывав в резиденции. Жители Екатеринбурга увидят его во время работы итоговой выставки программы арт-резиденций на Уральском оптико-механическом заводе в Екатеринбурге.