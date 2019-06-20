В Тюменской области уже 43 стобалльника на ЕГЭ

Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Накануне стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Десять выпускников региона набрали на этом обязательном экзамене высший балл.

Как сообщили в региональном департаменте образования, это ученики из школы №25 и №30 Тюмени, гимназии ТюмГУ, Вагайской школы, Викуловской школы №2, Заводоуковской школы №2, Чикчинской школы Тюменского района и школы №4 Ялуторовска.

На данный момент известны результаты ЕГЭ по 7 предметам. В Тюменской области 100 баллов также набрали 5 выпускников на ЕГЭ по математике, 1 — на ЕГЭ по истории, 6 — на ЕГЭ по литературе, 2 — на ЕГЭ по географии и 19 — на ЕГЭ по химии.

По предварительным данным, выпускники этого года побили рекорд прошлого года: в 2018 году был 41 стобалльник, в 2019 их уже 43.

Экзаменационная кампания длится с 27 мая по 1 июля.