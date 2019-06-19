Научиться спасать людей может каждый тюменец

Более 4 000 жителей Тюмени прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Занятия проходят на станции скорой помощи, расположенной по адресу: улица Немцова, 34. Записаться на курс можно по телефону: 8-922-070-38-08.

На занятиях можно узнать, что происходит с организмом во время внезапной остановки сердца, стоит ли вытаскивать пострадавшего из машины в случае ДТП, что делать, если кровь хлещет фонтаном и не останавливается, можно ли спасти человека и сколько на это понадобится времени. Медики все подробно рассказывают, навыки можно отработать на манекенах. Каждому заинтересованному уделяют время и не отпускают, пока все не будет сделано правильно.

"У людей, которые ходят на обучение, есть одна общая цель – помогать каждому, кто в этом нуждается. Чтобы помочь себе, своим близким и вообще, чтобы знать, как действовать в случае экстренной ситуации. Часто приходят будущие родители, чтобы получить необходимые знания и, в случае чего, сразу начать действовать", - рассказывает сотрудник областной станции скорой помощи Лера Галимарданова.

Во многих случаях, печального исхода событий можно избежать, если рядом окажутся те, кто знает, как правильно оказывать первую помощь.