Тюмень за день: 17 июня

Во вторник, 18 июня, сохранится такая же погода, а вот в среду, 19 июня, в Тюмени потеплеет до +19ºC, однако вновь пасмурно и малооблачно, не исключены небольшие осадки.
В Тюмени создают аудиогид по памятникам деревянного зодчества
Экскурсионный маршрут "Легенды и символы тюменской резьбы" запускают в Тюмени в июле. Познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные городские особняки, туристы и жители города смогут с помощью мобильного приложения с аудиогидом.
Виктор Строгальщиков представит новую книгу
Виктор Строгальщиков презентует свою новую книгу "ЗАМ, или Сашины люди". Встреча с тюменским писателем пройдет 20 июня в литературно-краеведческом центре.
Тюменские выпускники вновь станцуют вальс на набережной
Традиционный общегородской выпускной "Вальс на Набережной" в этом году состоится 21 июня в 18:30. В этом году последний школьный вальс тюменцев будет посвящен 75-летию Тюменской области, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".
В Тюмени запускают второй сезон фестиваля "Том Сойер фест"
На этой неделе в Тюмени стартует второй сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест". Волонтеры, неравнодушные к архитектурному наследию, будут работать над обликом жилого дома на улице Льва Толстого, 50.
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