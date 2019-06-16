У дома многодетной семьи из Винзилей оборудовали детскую площадку по мотивам сказок

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Новая детская игровая площадка со сказочными персонажами появилась в поселке Винзили, где проживает многодетная семья Кириченко. Инициатором установки выступил председатель думы Андреевского муниципального образования, предприниматель Рустам Арипов при поддержке партии "Единая Россия".

Во дворе дома №2б на улице Мира, в котором проживает семья с 10 детьми, приземлилась Жар-птица, приплыла Чудо-юдо-рыбка-кит, поселились другие персонажи известной сказки "Конек-Горбунок". Открытие происходило в формате настоящего праздника, с веселой музыкой и радостным смехом ребятни, которые внимательно рассматривали горку, качели, обсуждали дизайн площадки.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, посетивший семью Кириченко, отметил, что теперь детям будет чем заняться во дворе, а родителям будет спокойнее, когда все под присмотром. Ребятам вручили подарки: малышам – развивающие игрушки и книгу Ершова "Конек-Горбунок", старшим девочкам-школьницам обещали в дни осенних каникул увлекательную экскурсию в северные города большой Тюменской области.

Глава Тюменского района Светлана Иванова привезла торт от местных производителей. Она поблагодарила родителей за воспитание детей, вклад в раскрытие их потенциала. Все ребята семьи Кириченко хорошо учатся, занимаются в школе искусств, увлечены спортом. Самому старшему сыну – Владиславу – 26 лет, малышке Еве всего два с половиной года, Оля ходит в детский сад, Никита, Диана, Алина, Софья и Андрей – школьники, Данил и Олеся – студенты. Мама, Светлана Сергеевна, домохозяйка, папа, Алексей Григорьевич работает водителем.

Отметим, в партии "Единая Россия" уже несколько лет реализуется проект "Дом для многодетной сельской семьи". Благодаря ему в 2016 году у семьи Дерягиных из д. Нариманова появился прекрасный дом, пишет "АиФ - Западная Сибирь".