В России стартовал международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявляет Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".

Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и иными органами государственной власти в антикоррупционном просвещении населения.

Конкурсантам предлагается подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре 2019 г. и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.