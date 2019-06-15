В России стартовал международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы

07:12 15 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявляет Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".   

Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и иными органами государственной власти в антикоррупционном просвещении населения.

Конкурсантам предлагается подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре 2019 г. и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

Теги: Генпрокуратура , конкурс , коррупция , социальная реклама
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019