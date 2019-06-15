Нешуточные испанские страсти разгорелись на сцене Тюменского драмтеатра

Фото: пресс-служба ТКТО

Премьера спектакля "Испанская баллада" состоялась 14 июня. Под занавес 161 театрального сезона еще одна постановка увидела свет на сцене Тюменского драмтеатра.

В этот раз внимание постановщиков привлекла Испания во времена Третьего крестового похода. Манящая и, казалось бы, такая далекая страна на какое-то время стала гораздо ближе к жителям уральского города.

Над созданием "Испанской баллады" работали: режиссер-постановщик и балетмейстер Сергей Захарин, художник-постановщик Евгения Шутина, музыкальное оформление Владимир Бычковский, художник по свету Тарас Михалевский и помощник режиссера Вера Сокурова. И работа команды оказалась столь слаженной, что с самых первых минут спектакль очаровывает своей красотой.

Первое, о чем говорили люди, входящие в зал: "Какое красивое освещение", "Какая эстетически приятная картинка". И правда, совершенно особенное освещение и декорации будто созданы для того, чтобы мгновенно перенести зрителей в тяжелые и странные времена, когда одна любовь могла изменить судьбы целых государств.

Король Кастилии Альфонсо (Николай Аузин/Сергей Канаев) был ослеплен любовью к юной еврейке Ракель (Софья Илюшина). И эта запретная, но от этого не менее желанная любовь, перевернула ход событий. Непреодолимая тяга короля к красавице не могла остаться незамеченной. Разгневанная жена Леонор (Наталья Никулина), подвластная эмоциям, сгораемая от ревности, идет на поводу у своей матери королевы Английской Алионоры (Кристина Тихонова). Могло ли это закончиться хорошо?

По словам одной из зрительниц, Ирины Алькаевой, в постановке от начала и до конца выдержан свой собственный уникальный стиль и атмосфера.

"Спектакль запомнился своим особенным ритмом и пластикой. На протяжении трех с половиной часов в зрительном зале не уменьшается напряжение. Артисты театра с помощью музыкального сопровождения, стука палок, хаотичных движений и десятков грамотных хореографических моментов создают особую сильную атмосферу. Я смотрела спектакль с Николаем Аузиным в роли короля. И была очень удивлена тому, что его игра цепляет, даже когда находишься далеко. Всегда старалась быть ближе к сцене, разглядывать детали костюмов, ощущать на физическом уровне транслируемые героями эмоциями. Теперь я знаю: чтобы быть ближе к магии театра, совсем необязательно сидеть в партере. Театр повсюду – и даже в самом дальнем уголке", поделилась Ирина Алькаева.

О чем этот спектакль? О любви? Но разве только о ней? Любовь никогда не приходит одна. Но уж если она поглощает, то спасения нет. И даже для королей.

Узнать, чем закончилась эта невероятная "Испанская баллада", вы можете, посетив ближайшие показы - 15 и 16 июня. Билеты еще есть: https://tdt.kto72.ru/events/ispanskaya-ballada/