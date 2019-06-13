Специалисты напоминают, как собирать и есть безопасные грибы

В Областную клиническую больницу №1 Тюмени каждый год поступают порядка 60 человек, отравившихся грибами. Специалисты дают ряд рекомендаций по сбору и употреблению грибов.

В пищу можно только грибы после первичной и термической обработки, при соблюдении технологии приготовления. Есть риск отравиться и такими грибами, как груздь, волнушка, сморчок, свинушка, сыроежки, если их неправильно приготовить.

Самый ядовитый гриб наших лесов — бледная поганка. Считается, что даже 1/10 такого гриба — смертельная доза. Спутать эту поганку несложно с сыроежкой или шампиньоном. Все съедобные грибы имеют несъедобные аналоги.

Первая доврачебная помощь при отравлении, по словам токсикологов, должна быть минимальной: вызвать рвоту (если не началась сама) и выпить активированный уголь. Далее нужно оперативно обратиться к специалистам в токсикологическое отделение, по адресу ул. Котовского, 55, корпус 3.

"Особое внимание нужно уделить детям при прогулках в парке или лесу. Ведь ребенок, увидев яркий и красивый гриб, вероятно, захочет его попробовать. А вообще, детей до пяти лет кормить грибами не советую", — предостерегает тюменцев Ирина Чайковская, заведующая токсикологическим отделением ОКБ №1.

Если точно не знаете вид гриба, не берите его. Не собирайте грибы вдоль железнодорожных путей, автодорог, около промышленных производств или рядом с зоной пожара. Грибы впитывают в себя все ядовитые вещества, которые есть в атмосфере. Готовьте грибы, отдельно друг от друга, учитывая особенность приготовления того или другого вида. Грибы, засоленные холодным способом, должны простоять в рассоле сорок дней.