В Тюменской области 13 человек заразились инфекциями от клещей

11:00 11 июня 2019
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Фото: pixabay.com

Пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и восемь случаев заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью — экстренной профилактикой противоклещевым иммуноглобулином. В Тюмени получить помощь можно круглосуточно в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Теги: инфекционные заболевания , клещи
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