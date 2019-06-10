Глава тюменской полиции Петр Вагин переходит на работу в Северную Осетию

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сегодня на оперативном совещании начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов поблагодарил полковника полиции Вагина за годы совместной плодотворной работы и пожелал ему дальнейших успехов.

Петр Вагин окончил Тюменский юридический институт МВД РФ в 1999 году, после чего начал службу в ГУВД Тюменской области в должности оперуполномоченного по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс. За шестнадцать лет он прошел путь от оперуполномоченного до начальника городской полиции.

Сейчас временно исполняет обязанности начальника УМВД России по городу Тюмени полковник внутренней службы Олег Маньковский.