Глава тюменской полиции Петр Вагин переходит на работу в Северную Осетию

12:00 10 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сегодня на оперативном совещании начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов поблагодарил полковника полиции Вагина за годы совместной плодотворной работы и пожелал ему дальнейших успехов.

Петр Вагин окончил Тюменский юридический институт МВД РФ в 1999 году, после чего начал службу в ГУВД Тюменской области в должности оперуполномоченного по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс. За шестнадцать лет он прошел путь от оперуполномоченного до начальника городской полиции.

Сейчас временно исполняет обязанности начальника УМВД России по городу Тюмени полковник внутренней службы Олег Маньковский.

Теги: назначения , Петр Вагин , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019