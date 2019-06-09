Опытные тюменские водители советуют тщательно готовить автомобиль к дальним поездкам

Эксперты рекомендуют тюменским водителям не пренебрегать проверкой своего автомобиля перед дальней дорогой. Готовясь к путешествию, машину следует начинать готовить уже за месяц, минимум – за две недели, чтобы было время на устранение выявленных неполадок.

Как рассказал мастер СТО, слесарь Виталий Смирных, при выявлении каких-то проблем надо успеть заказать детали и отремонтировать автомобиль, прежде чем отправляться в многодневную поездку. Обязательно нужно проверить шины – в них не должно быть трещин, "грыж", проколов. Давление следует выставить в соответствии с нормой, учитывая возможный перегруз.

"При маленьком давлении идет повышенный износ и увеличенное потребление топлива, а это большие расходы", - объяснил специалист.

Вторым обязательным пунктом является уровень технических жидкостей: масло, тормозную жидкость, антифриз, "омывайку", фреон в кондиционере. Самостоятельно можно также проверить светотехнику и предохранители. В багажник необходимо положить аптечку, фонарик, знак аварийной остановки, домкрат, балонник, запасное колесо, буксировочный трос, огнетушитель, провода для "прикуривания" и саперную лопату.

"На СТО специалисты смогут проверить двигатель, топливную систему, электрику, коробку передач, АКБ, тормоза, подвеску, рулевое управление. Они осмотрят автомобиль, дадут рекомендации и найдут даже скрытые проблемы, которые обычному водителю распознать не под силу", - отметил Виталий Смирных.

По информации "АиФ в Западной Сибири", комплексный осмотр автомобиля обойдется в сумму от 400 до 1000 рублей. Компьютерная диагностика в среднем стоит от 900 до 2000 рублей.