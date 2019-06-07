Тюмень за день: 7 июня

Фото Дмитрия Сиялова

Летний Кубок #TMN по танцевальному спорту впервые пройдет в Тюмени

Яркое танцевальное событие пройдет в ДК "Нефтяник" 15–16 июня 2019 года. Летний кубок #TMN станет настоящим праздником для спортсменов и соберет пары со всего уральского федерального округа. Площадкой проведения впервые выступит дворец культуры "Нефтяник" — главный зал будет переоборудован под соревнования, а на месте партера и сцены расположится профессиональный паркет площадью до 400 квадратных метров.

12 июня у городских автобусов изменится график

По сообщению Тюменьгортранса, 12 июня 2019 года городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

УТРО: Владимир Соловьев выступит экспертом на площадке "Урал медийный"

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступит экспертом образовательной площадки "Урал медийный" в рамках форума молодежи УФО "Утро", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня.

Компания "Золотые луга" инвестирует до 100 млн рублей в год на оптимизацию производства

Компания по производству молочной продукции "Золотые луга" за три года направила около 650 млн рублей инвестиций на оптимизацию расходов, повышение производительности и внедрение новых технологий в производство. Благодаря усовершенствованию бизнес-процессов объем переработки молока в год достиг 85 тыс. тонн, а объем продаж вырос на 17%.

Тюменская пенсионерка стала одной из лучших в компьютерном многоборье

В Кирове завершился IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Тюменская пенсионерка Галина Бусыгина стала третьей в абсолютном личном первенстве.

Врач из Тюмени спас ребенка в самолете

Хирург ОКБ №2 Александр Маринин спас ребенка, которому стало плохо в воздухе. Помощь срочно потребовалась малолетнему мальчику на борту самолета Анталья — Тюмень.