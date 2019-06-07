В Тюмени 90 студентам-инвалидам выплатили долги по стипендии

В Тюмени прокуратура проверила исполнение законодательства об образовании в региональном департаменте образования и науки Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, неверное толкование департаментом законодательства привело к тому, что с 2017 года в техникумах и колледжах студентам-инвалидам с детства третьей группы перестали назначать социальные стипендии.

"Согласно действующему законодательству студенты-инвалиды с детства независимо от группы инвалидности имеют право на получение государственной социальной стипендии", — прокомментировали в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя губернатора региона. В результате 90 студента была выплачена задолженность по стипендиям в общей сумме почти 400 тыс. рублей.