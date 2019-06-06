Одаренные школьники создадут настольную игру о Тюмени XIX века и подумают, чем привлечь туристов

Триста одаренных школьников Тюменской области примут участие в губернаторских профильных сменах "Мы — будущее региона". В оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" под Тюменью с 20 июня по 10 июля для учеников 7–10 классов будут работать социально-гуманитарная, историко-краеведческая и геологическая лаборатории.

Среди тем проектов, над которыми будут работать талантливые школьники: "Языковой ландшафт: туристическая привлекательность Тюмени (Тюменской области)", "Настольная игра о Тюмени на основе региональной литературы конца XIX века", "Исторический майндмеппинг: Coggle.It. Coggle It Well", "Учебное пособие по истории Тюменской области", "Азбука исторических объектов "Всё для фронта, всё для Победы!", "Интерактивный исторический атлас Тюмени".

Помимо работы над проектами участники геологической лаборатории будут готовиться к заключительному этапу Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, которая пройдет в июле–августе в Новосибирске. Также школьников ждут инженерные соревнования, мастер-классы по подготовке эффективных презентаций, успешных публичных выступлений, дискуссии с изобретателями и экскурсии.

С 13 июля по 2 августа образовательная смена пройдет по физико-математическому и естественно-научному направлениям.