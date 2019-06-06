Улицу Осипенко отремонтируют к концу июля

В Тюмени основные работы на участке улицы Осипенко планируют завершить к концу июля. Об этом было сказано на выездном рабочем совещании по ремонту дорог, которое провел Руслан Кухарук.

Ремонт улицы Осипенко идет второй год. Сейчас перекрыт второй участок дороги длиной более километра — от улицы Свердлова до улицы Немцова.

Проезжая часть улицы была расширена до трех полос по 3,5 метра, по обеим сторонам будут обустроены парковочные места. Вдоль участка появятся новые автобусные комплексы.