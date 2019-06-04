Тюмень за день: 4 июня

Фото Дмитрия Сиялова

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

На это неделе тюменскую молодежь традиционно ожидают множество вечеринок, спектаклей, выставок и других мероприятий. Подробнее - в специальной подборке от "Афиша Тюмень | КтоКуда72" для студентов на неделю.

В Тюмени почти на месяц перекроют улицу Одесскую

Движение транспорта по улице Одесской будет временно прекращено. Для автомобилей с 9 июня по 4 июля закроют участок от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября. Здесь пройдет капитальный ремонт, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Завораживающая музыка звучала в День защиты детей на площади 400-летия Тюмени

Городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов" развернулся на площади 400-летия Тюмени. Зрители увидели выступления лучших школ искусств города Тюмени, а также смогли поучаствовать в различных мастер-классах и посмотреть интерактивный спектакль.

Тюменские школьники поклялись в любви к природе

В Тюмени 3 июня прошел "Праздник эколят – молодых защитников природы". Его участниками стали отдыхающие в пришкольных лагерях ребята 11-15 лет. Мероприятие проводится в рамках всероссийского экологического фестиваля для детей и приурочено ко Дню защиты детей и Всемирному дню охраны окружающей среды.

Тюменцев предупреждают об усилении ветра

Завтра, 5 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре.

Три десятка тюменских НКО получат президентский грант

Более 40 млн рублей выделено тюменским НКО по итогам первого в 2019 году конкурса президентских грантов. Всего от нашего региона поступило 163 заявки, в числе победителей — 31 некоммерческая организация из Тюменской области.