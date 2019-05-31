Тюменцы путем народного голосования выбрали лучшего застройщика города

Народное голосование на звание лучшего застройщика Тюмени проходило в социальной сети проекта "Афиша Тюмень" с 16 по 30 мая. "Талан" набрал 40% голосов и стал лидером опроса, на втором месте расположился "Сибстройсервис" (36%), а третье место заняла группа компаний "ЭНКО" (9%).

Популярный паблик "Афиша Тюмень| Ктокуда72" в середине мая запустил народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы в течение двух недель голосовали за лучшего застройщика в нашем городе. 30 мая в группе были подведены итоги.

Всего в опросе приняли участие почти 530 человек. Большинство голосов было отдано застройщику "Талан" — 213 голос. На втором месте с 190 голосами заслуженно расположился "Сибстройсервис". Третье место заняла группа компаний "ЭНКО" — 45 голосов.

Также в народном голосовании участвовали компании: "ТДСК" (Тюменская домостроительная компания), "Партнёр-строй", "Брусника. Тюмень", 4D Development, "Мостострой-11", "СТРАНА Девелопмент", "Сибинтел-холдинг".

Напомним, десятка участников была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшего застройщика Тюмени по версии народного жюри.

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