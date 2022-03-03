Якушев рекомендовал губернаторам провести встречи с застройщиками

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Не поддаваться панике и консолидировать усилия, в том числе в сотрудничестве с застройщиками, рекомендовал главам регионов УрФО полномочный представитель Президента Владимир Якушев после участия в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Важно, чтобы губернаторы в рамках своих антикризисных штабов провели встречи с застройщиками, разобрали каждый объект, наметили варианты поддержки, подчеркнул полпред: