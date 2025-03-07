Около 800 человек трудоустроили службы занятости с начала 2025 года

Благодаря службе занятости населения в 2025 году работу нашли 793 жителя Тюменской области. По состоянию на 6 марта численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 2 200 человек.

Уровень регистрируемой безработицы — 0,29%.При этом количество заявленных вакансий - 17 600 единиц, больше всего в строительстве — 3 тысячи.

Еще 8 900 вакансий заявлено в организациях, связанных с профессиональной, научной и технической деятельностью, нужны специалисты в обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, образовании, транспортировке и хранении.

Показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 6 марта 2025 года, опубликовал департамент труда и занятости населения Тюменской области.





