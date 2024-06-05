Сбер и ЭНКО будут сотрудничать во внедрении передовых цифровых технологий

Пресс-служба Уральского банка Сбербанка

Сбербанк и компания ЭНКО, являющаяся одним из крупнейших девелоперов Тюменской области, на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместной работе в сфере цифровой трансформации.

Документ подписали вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор ЭНКО Елена Низамова.

Партнерское соглашение стало новым этапом взаимодействия Сбербанка и ЭНКО в области цифровых разработок. В числе приоритетных направлений сотрудничества – совместное развитие технологичных продуктов на базе искусственных нейросетей, создание новых банковских продуктов и услуг для клиентов ЭНКО и моделей государственно-частного партнерства. Кроме того, планируется совместно сформировать комплексную стратегию развития цифрового девелопера — от консалтинга и подбора лучших цифровых решений до их внедрения в эксплуатацию.

Пётр Колтыпин отметил, что главные задачи сотрудничества с девелоперами — создание современной и комфортной городской среды, обеспечение людей доступным и качественным жильем, поддержка регионов в их развитии:

"ЭНКО" — один из крупнейших девелоперов Тюмени и области, в портфеле которого множество проектов современных жилых комплексов. Сегодня мы готовы не только финансировать строительство, но и предоставить лучшие цифровые решения, с помощью которых можно оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость предоставляемых услуг и качество сервисов, снизить затраты. Это позволит девелоперу реализовывать масштабные и амбициозные проекты, которые преобразовывают облик не только районов, но и целых городов и повышают уровень жизни граждан.

По словам Елены Низамовой, новые договоренности открывают для компании новые возможности в цифровой трансформации и технологическом развитии: