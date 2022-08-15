Более 80 разрешений на строительство многоквартирных домов выдано застройщикам Тюменской области

Общая площадь составляет более 704 тыс. кв. м. В регионе сейчас возводится 328 домов, площадь которых составляет 3,2 млн кв. м, сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. "По итогам прошлого года более 1,7 миллиона квадратных метров жилья в регионе ввели тюменские строители. В этом году планируется ввод 1,599 миллиона квадратных метров. По состоянию на август можно сказать, что ситуация развивается благоприятно: введено более 850 тысяч квадратных метров. Это более 50 процентов от плана и на 35 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнул Павел Перевалов. Он отметил, что увеличилась доля вводимого индивидуального жилья. По его мнению, это является серьезным новым трендом в региональном строительстве, уточняет Тюменская линия.