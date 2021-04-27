Сбер впервые профинансировал проект федерального застройщика "Талан" в Тюмени

Западно-Сибирское отделение Сбербанка впервые профинансировало проект федерального застройщика "Талан" в Тюмени. Кредитная линия в размере 1,6 млрд рублей сроком на 3 года была предоставлена на строительство третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса "Интеллект-Квартал", расположенного в микрорайоне Тюменская слобода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2023 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"В Тюмени это наша первая сделка с федеральным девелопером "Талан". Ранее компания получала финансовую поддержку Сбербанка в других регионах страны для создания своих объектов. Рад началу нашего сотрудничества и уверен, что вместе мы реализуем еще не один проект на благо жителей столицы Тюменской области. Так как продажа квартир в жилом комплексе "Интеллект-квартал" реализуется с использованием счетов эскроу, то застройщик получит средства дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию. Данный механизм позволяет защитить средства дольщиков от ситуаций, связанных с отсутствием финансирования стройки".

"Интеллект-Квартал" — принципиально новый жилой комплекс, в котором применяются самые актуальные технологические и архитектурные решения, во многом упрощающие жизнь современного человека. Проект вдохновлен современной немецкой архитектурой: наружные стены выполнены по технологии баварская кладка, в которой используется кирпич ручной формовки восьми оттенков. Высотность домов варьируется от 7 до 19 этажей. В 2019 году ЖК "Интеллект-квартал" попал в ТОП-100 новостроек России и до сих пор не сдает лидирующие позиции.

Дмитрий Антощенко, директор ООО "СЗ "Талан-Тюмень":

"Продажи квартир третьей очереди уже открыты. В жилом комплексе реализуются такие инновационные решения, как бесключевой доступ, виртуальный консьерж, система телеметрии, USB во дворе, возможность приобретения одного из пакетов "Умный дом", куда входят дополнительные опции для удобного и комфортного проживания каждого члена семьи".

Покупатели квартир в жилом комплексе "Интеллект-квартал" могут воспользоваться ипотечными программами Сбербанка для приобретения строящегося жилья на сайте DomClick.ru. При покупке недвижимости в ипотеку или за наличный расчет клиентам доступен сервис электронной регистрации сделки, который позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, а также сервис безопасных расчетов, обеспечивающим безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и застройщиком без дополнительных посещений банка.