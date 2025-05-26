GigaChat в СберБанк Онлайн в один клик расскажет о мерах соцподдержки

Новый сервис "Калькулятор пособий" в СберБанк Онлайн с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбера для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в раздел "Для жизни", выбрать вкладку "Госуслуги" — "Пособия для военнослужащих, людей с инвалидностью".

Если человеку доступна услуга "Обеспечение техническими средствами реабилитации" (кресла-коляски, трости, слуховые аппараты и так далее), то GigaChat проконсультирует, как их получить, куда обратиться и сколько времени это займёт.

"Государство помогает людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим категориям граждан. Регулярно появляются новые меры социальной поддержки, меняются уже существующие. За таким массивом информации человеку сложно уследить, а вот искусственный интеллект отлично справляется с этой задачей. На основе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса мы создали AI-сервис, который помогает людям разобраться в этом многообразии услуг и упрощает взаимодействие с государством. Нас вдохновило общение с клиентами, которые часто не знают, как оформить документы. За первый месяц работы к сервису обратились уже 10 тысяч человек", - отметил Пётр Днепровский, директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка.