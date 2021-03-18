В Тюмени начали проектировать новый участок набережной

В Тюмени начато проектирование нового участка набережной от улицы Профсоюзной до улицы Мельникайте. О концепции благоустройства левого берега Туры на рабочем совещании в администрации города рассказали специалисты ГК "ЭНКО", которая возводит рядом жилой район "Айвазовский".

Так, концепция, предложенная застройщиком, предусматривает набережную протяженностью 2,1 км, расположенную на левом берегу Туры между улицами Профсоюзной и Мельникайте. Общая площадь благоустройства составит 23 гектара. На участке набережной будет собственный песчаный пляж площадью 0,9 гектара, предназначенный для отдыха, пребывания на солнце и активных игр.

1 /7

Концепция разрабатывалась с учетом зоны подтопления. Также проектом предусмотрены большая спортивная зона для игр с мячом, воркаут-зона с тренажерами, памп-трек и велопрокат.

В центральной части расположится пешеходный мост и большая площадь с возможностью проведения городских мероприятий и ярмарок. На территории разместятся прогулочные, вело- и лыжероллерные маршруты. Предусмотрена и зона общепита и торговли.

В проекте заложены площадка для детей и фонтан с туманом.

"Особенность именно этого участка набережной – максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, а также дополнительное озеленение взрослыми деревьями", — рассказал застройщик.

На совещании в городской администрации концепция, предложенная ГК "ЭНКО", была одобрена. На ее основе в дальнейшем будет разрабатываться рабочая документация.