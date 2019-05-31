ЕГЭ по истории и химии сдают более 2 тысяч тюменских выпускников

Сегодня выпускники Тюменской области сдают единый государственный экзамен по истории и химии. ЕГЭ по химии выбрали 1010 выпускников, ЕГЭ по истории — 1040 школьников.
На экзамене по истории нужно набрать как минимум 32 балла, по химии — 36. Если по уважительной причине выпускник не смог присутствовать на экзамене, он может сдать его в резервный день. Резервный день для сдачи истории — 18 июня, по химии — 20 июня. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня.
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