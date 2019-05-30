Владыка Димитрий благословил первых участников организации "Орлята"

Фото: Двуглавый орёл

Первых юных тюменцев приняли в новую детскую общественную организацию "Орлята".

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий благословил "орлят", повязал на шею золотисто-желтые галстуки с символикой двуглавого орла. А затем ребята прошли Крестным ходом в честь праздника святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла и Дня славянской письменности и культуры, который отмечается в России 24 мая.

Празднование памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия началось с утреннего архиерейского богослужения митрополита Димитрия в Знаменском кафедральном соборе Тюмени. Затем состоялся Крестный ход, который проходил на площади 400-летия Тюмени от перекрестка М.Горького-Республики до здания Драмтеатра. Его возглавил Владыка Димитрий, также в шествии принял участие известный историк, доктор исторических наук, академик РАЕН Владимир Лавров, который является автором трудов по истории православной церкви в России и истории революции 1917 года.

Крестным ходом шли ребята, которые захотели присоединиться к детской общественной организации "Орлята". Они повязали на шею желтые галстуки, на которых изображен двуглавый орел – символ Российской Империи, а также написано название организации – "Орлята". А затем прошли по площади, неся флаги Общества "Двуглавый Орел".

"Двуглавый Орел – это символ, который неразрывно связан с многовековой историей России. Он особенно почитался в Российской Империи, затем был дискредитировал большевиками, но сейчас проживает возрождение. И появление детской общественной организации "Орлята" – это не нововведение и не открытие, а возвращение к истокам. Тем самым мы вспоминаем то, что было придумано и продумано, но низвергнуто или переиначено, и делимся этими знаниями, традициями, устоями с нашими детьми", – считает историк Владимир Лавров.

Отметим, именно именитый академик стал одним из учредителей фонда "Возвращение", занимающегося вопросами возврата к историческим традициям, нравственным ценностям и названиям, существовавшим до 1917 года.

Напомним, решение о создании движения приняли в Тобольске 19 мая, в день рождения Императора Николая II. Именно он в начале 20 века поддержал создание и развитие в Российской Империи "Сокольского движения". Лишь затем большевики, по сути, украли идею, переделали под свою идеологию и основали пионерскую организацию. В современной России создавались различные детские и молодежные движения, но с оглядкой на запад. О том, чтобы возродить исконно русскую детскую организацию, говорили родители вместе с детьми на встрече с митрополитом Димитрием.

Участники паломнической поездки (победители конкурса детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей") выступили с такой инициативой, их поддержал руководитель тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша, а Владыка Димитрий благословил на благое дело. Тут же родилось название – "Орлята". И лишь потом пришла ассоциация с николаевскими "соколами", с двуглавым орлом как символом возрождения, и стало понятно, что это не случайное совпадение, а прямая дорога к историческим истокам.

"В 9 веке Кирилл и Мефодий принесли славянскую письменность в Русь из Византии. В 988 году на Руси официально вводится православие по византийским обрядам. А через пять веков последняя царевна уже погибшей Византии выходит замуж за русского великого князя. В наследство она приносит в нашу страну древний герб Византийской империи – двуглавого орла. Именно он стал символом великой Российской Империи, а сейчас восстановлен на гербе России. И лишь советская власть отказалась перенять его и не использовала в коммунистической атрибутике. Более того, они пытались переиначить значение этого символа в советских песнях", – рассказывает руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Он привел в пример известную песню "Орлёнок", которую исполняли советские дети, но которая по версии некоторых исследователей основана на русском Белогвардейском варианте.