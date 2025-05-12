Аналитики рассказали, в каких отраслях тюменцам предлагают самые высокие зарплаты

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии, открытые в Тюменской области, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату в мае.

За май 2025 года в Тюменской области было открыто более 1,3 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила 70 тыс. рублей.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам (13% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), водителям (9%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (7%), а также сварщикам (6%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (32%), "Перевозки, логистика, склад, ВЭД", "Услуги для бизнеса" (по 6%), "Промышленное оборудование, техника, станки, комплектующие" и "Нефть и газ" (по 5%).

майский топ-10 вакансий с высокими зарплатами в Тюменской области выглядит так:

- стоматолог-ортопед, от 500 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

- директор портфеля проектов (девелопмент), от 400 000 до 600 000 ₽ за месяц, на руки;

- руководитель департамента технического заказчика, от 400 000 ₽ за месяц, на руки;

- менеджер по продажам коммерческой недвижимости, от 400 000 ₽ за месяц, на руки;

- директор по маркетингу, от 400 000 ₽ за месяц, на руки;

- начальник буровой, 400 000 ₽ за месяц, на руки;

- руководитель отдела перспективного развития, от 350 000 до 450 000 ₽ за месяц, на руки;

- архитектор программного обеспечения (Senior), 340 000 ₽ за месяц, на руки;

- финансовый советник, от 300 000 ₽ за месяц, на руки;

- дизайнер-консультант, от 200 000 до 500 000 ₽ за месяц, на руки.