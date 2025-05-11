Безопасность детей-водителей на дорогах контролируется тюменскими автоинспекторами

В Тюменской области активно проходят мероприятия социальной кампании по безопасности детей-водителей для снижения числа ДТП с участием детей-водителей велосипедов, СИМ, мототехники, автомобилей, которые этой весной происходят в регионе практически ежедневно.

"В этом году в Тюменской области произошло 131 ДТП с участием детей до 18-ти лет, 8 детей погибли, 148 получили ранения. Каждый второй погибший и каждый третий получивший ранения – подросток в возрасте 16-17 лет, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В большинстве случаев подростки участвовали в дорожных авариях в качестве водителей мотоциклов, питбайков, велосипедов", - отметил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу не только с детьми и подростками в школах и СУЗах, а также с родителями, объясняя им опасность управления транспортом детьми, не имеющими водительских удостоверений, навыков вождения и знаний ПДД.

Автоинспекторы вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проводят рейды по выявлению детей, управляющих мото и автотранспортом, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.