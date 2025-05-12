В тюменском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы на прилет и вылет

Из-за тумана в аэропорту Тюмень (Рощино) задерживаются рейсы. По метеоусловиям на запасной аэродром в Екатеринбург ушли борта: 1568 из Шереметьево, 509 из Сочи, 449 из Внуково, 577 из Санкт-Петербурга. Также с задержкой вылетают рейсы из Тюмени, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов.

Согласно онлайн-табло рейсов на момент публикации новости на прилет в целом задерживаются 12 рейсов. Вылета ожидают пассажиры московских рейсов "Победы" и "Аэропорта", чьи рейсы отложены более чем на четыре часа. Улетающим в Сочи свой борт придется ждать около восьми часов - с 6:25 вылет перенесли на 14:15.