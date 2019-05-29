Любовь к мясу объединила тюменских благодетелей

Фото: Светлана Пономарева

На прошлой неделе при традиционной поддержке рынка "Михайловский" состоялся двадцать пятый благотворительный секретный ужин.

На этот раз тюменских благодетелей объединила любовь к мясу, точнее — к стейкам. А принимал гостей один из самых "мясных" ресторанов города — гриль-бар "Седло".

Меню было разработано шеф-поваром сети VIP Restaurants (PLOV PROJECT, Malina bar, Winchester) Владимиром Баландиным специально для этого ужина и состояло из пяти мясных блюд: костный мозг с малайзийским соусом и жареным луком, стриплойн с гранатовой патокой и жареной сливой, рёбра с малиновым барбекю и муссом из копченого шоколада, диафрагма с карри масаман и бататом, фланк-стейк с мороженым из копчёного палтуса.

Также Владимир удивил гостей потрясающим десертом — мороженым из сыра камамбер с фисташковым штрейзелем и опалённой меренгой. Гостей ужина порадовали и объемы блюд, и оригинальность выверенных вкусовых сочетаний, и дружественная атмосфера за столом.

Средства, собранные на секретных ужинах, по традиции направляются на благотворительность. Отчёты об использовании средств публикуются в аккаунте. Например, на средства предыдущего ужина была закуплена бытовая техника для подопечных тюменского Геронтологического центра.

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Традиционным партнером по поставке качественных продуктов питания выступил рынок "Михайловский". Мясо было предоставлено двумя партнерами — PRIME BEEF и ООО "Бизон".

Компания "Бизон" — самое крупная сельскохозяйственная компания по Тюменской области, специализирующая на выращивании крупного рогатого скота французских и английских элитных мясных пород салерно, обрак, герефорд. А также производит высококачественную продукцию из мяса бычков 12–15 месячного возраста. Собственные натуральные корма, отсутствие гормональных прививок и вольный выпас гарантируют безопасность и экологическую чистоту продукции. Одна из точек продаж компании "Бизон" находится как раз на рынке "Михайловский".

Проект "Секретный ужин" реализуется его автором Лидией Носовой при участии партнеров и с одобрения Благотворительного фонда развития города Тюмени.

"Секретный ужин" — это интрига для гурманов. Гости заранее не знают ни меню, ни место, ни имя повара, ни имена соседей по столу. Каждый раз организаторы составляют уникальное меню, стараются подобрать такие блюда, которые не найти в кафе и ресторанах. Известна только тема ужина и то, что собранные средства будут направлены на благое дело.

Секретные ужины в Тюмени проходят уже более двух лет. В прошлом году появился филиал в городе Сочи. За это время на добрые дела было собрано около 300 тысяч рублей. Были приобретены и стиральная машинка для многодетной семьи, и подарки для ребят-именинников из Борковского детского дома, и батуты для детей-аутистов, и материалы для кружков на развитие моторики для "особых" детей и много других добрых и полезных дел.