Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты и вечеринки, выставки и кинопоказы - все это и многое другое ожидает тюменскую молодежь на этой неделе.
Искристый Набережник
Это, по сути, квартирник, только на свежем воздухе. Тут всё предельно просто: берешь гитару, друзей, плед (вечерами еще не так жарко) — и приходишь. Можно и без гитары, если хочешь хочешь послушать и подпевать.
Когда: 28 мая в 19:30
Где: набережная (у памятника Берингу)
Участие бесплатно!
Спектакль "Не стреляйте, я уже убита"
Спектакль-драма, в котором главная героиня бросает вызов окружающим её "амебам", потому что по горло сыта обманом, именуемым "человеческие отношения".
Когда: 28 мая в 19:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 250 рублей (билет на двоих — 400 рублей
Спектакль "Олеся"
Драматичная история любви и расплаты за неё. В Полесье в глуши скучает вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них – о старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, случайны и чувства, возникшие между ними. Но беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь.
Когда: 28 мая в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300 — 800 рублей
Мозгобойня
Командная интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке. Участников ждёт 7 оригинальных раундов по 7 вопросов в каждом. Подробности и запись здесь.
Когда: 28 мая в 19:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей с человека
Танцевальное шоу "Дорога домой"
Впервые яркие представители андеграундной культуры Тюмени объединятся на одной сцене, чтобы честно и открыто рассказать свою историю о том, как хип-хоп культура повлияла на судьбу каждого из них и помогла найти свой жизненный путь. Среди участников шоу танцоры команды MAFIA, рэпер Bob Milliar, битбоксер Сергей Черня, брейк-данс команда Soul Force, DJ Вадим Кодзаев и многие другие.
Когда: 28 и 29 мая в 19:00
Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)
Стоимость: 300 — 600 рублей
DANCE WALKING Тюмень
Танцевальная прогулка по городу. Участники собираются в оговоренном месте с заранее подготовленными устройствами вроде плееров, телефонов и наушников, после чего включают общий плейлист и отправляются танцевать на улицах. Узнать подробности и скачать плейлист для прогулки можно здесь.
Когда: 29 мая в 18:30
Где: на Цветном бульваре у фонтана
Участие бесплатно!
Спектакль "С любимыми не расставайтесь"
Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.
"С любимыми не расставайтесь" - попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только, скинув собственный "мешок" и, переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.
Когда: 29 мая в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей
Лекция "Пределы рациональности: проблема границ научного дискурса"
Выступит религиовед, аспирант кафедры философии ТюмГУ. Спикер изложит свои наработки в области понятия рациональность в контексте цивилизационного процесса. Покажет возможность применения этого термина к различным типам мышления (типология рациональности). Укажет на исторические примеры смены типов рациональности. Требуется регистрация по телефону: 46-49-63.
Когда: 29 мая в 18:30
Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20)
Участие бесплатно!
TRAVEL-встреча
На встрече ты узнаешь: как совместить учёбу/работу/декрет и путешествия; много полезной информации о новом туристическом тренде, морских круизах; почему круизный отдых стал популярнее пакетных туров во всём мире; секрет, как элитный круизный отдых может стоить как турецкая "троечка ол инклюзив".
Когда: 29 мая в 19:00
Где: ресторан "Своя компания" (ул. Республики, 163)
Требуется регистрация по телефону: 8 (922) 454-74-33
Показ фильма Нила Джордана "В объятиях лжи"
Фрэнсис переехала из Бостона в Нью-Йорк, работает официанткой в элегантном ресторане и живет в роскошном лофте. Однажды Фрэнсис находит в метро забытую дамскую сумочку с документами и сама относит ее владелице, которой оказывается француженка Грета. И вот они уже вместе готовят супы, помогают друг другу и отлично проводят время. Но тут Фрэнсис в гостях у Греты по ошибке заглядывает не в тот ящик… Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 29 мая в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
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