Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Концерты и вечеринки, выставки и кинопоказы - все это и многое другое ожидает тюменскую молодежь на этой неделе.

Искристый Набережник

Это, по сути, квартирник, только на свежем воздухе. Тут всё предельно просто: берешь гитару, друзей, плед (вечерами еще не так жарко) — и приходишь. Можно и без гитары, если хочешь хочешь послушать и подпевать.

Когда: 28 мая в 19:30

Где: набережная (у памятника Берингу)

Участие бесплатно!

Спектакль "Не стреляйте, я уже убита"

Спектакль-драма, в котором главная героиня бросает вызов окружающим её "амебам", потому что по горло сыта обманом, именуемым "человеческие отношения".

Когда: 28 мая в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 рублей (билет на двоих — 400 рублей

Спектакль "Олеся"

Драматичная история любви и расплаты за неё. В Полесье в глуши скучает вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них – о старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, случайны и чувства, возникшие между ними. Но беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь.

Когда: 28 мая в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 — 800 рублей

Мозгобойня

Командная интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке. Участников ждёт 7 оригинальных раундов по 7 вопросов в каждом. Подробности и запись здесь.

Когда: 28 мая в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Танцевальное шоу "Дорога домой"

Впервые яркие представители андеграундной культуры Тюмени объединятся на одной сцене, чтобы честно и открыто рассказать свою историю о том, как хип-хоп культура повлияла на судьбу каждого из них и помогла найти свой жизненный путь. Среди участников шоу танцоры команды MAFIA, рэпер Bob Milliar, битбоксер Сергей Черня, брейк-данс команда Soul Force, DJ Вадим Кодзаев и многие другие.

Когда: 28 и 29 мая в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 300 — 600 рублей

DANCE WALKING Тюмень

Танцевальная прогулка по городу. Участники собираются в оговоренном месте с заранее подготовленными устройствами вроде плееров, телефонов и наушников, после чего включают общий плейлист и отправляются танцевать на улицах. Узнать подробности и скачать плейлист для прогулки можно здесь.

Когда: 29 мая в 18:30

Где: на Цветном бульваре у фонтана

Участие бесплатно!

Спектакль "С любимыми не расставайтесь"

Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.

"С любимыми не расставайтесь" - попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только, скинув собственный "мешок" и, переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.

Когда: 29 мая в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей

Лекция "Пределы рациональности: проблема границ научного дискурса"

Выступит религиовед, аспирант кафедры философии ТюмГУ. Спикер изложит свои наработки в области понятия рациональность в контексте цивилизационного процесса. Покажет возможность применения этого термина к различным типам мышления (типология рациональности). Укажет на исторические примеры смены типов рациональности. Требуется регистрация по телефону: 46-49-63.

Когда: 29 мая в 18:30

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20)

Участие бесплатно!

TRAVEL-встреча

На встрече ты узнаешь: как совместить учёбу/работу/декрет и путешествия; много полезной информации о новом туристическом тренде, морских круизах; почему круизный отдых стал популярнее пакетных туров во всём мире; секрет, как элитный круизный отдых может стоить как турецкая "троечка ол инклюзив".

Когда: 29 мая в 19:00

Где: ресторан "Своя компания" (ул. Республики, 163)

Требуется регистрация по телефону: 8 (922) 454-74-33

Показ фильма Нила Джордана "В объятиях лжи"

Фрэнсис переехала из Бостона в Нью-Йорк, работает официанткой в элегантном ресторане и живет в роскошном лофте. Однажды Фрэнсис находит в метро забытую дамскую сумочку с документами и сама относит ее владелице, которой оказывается француженка Грета. И вот они уже вместе готовят супы, помогают друг другу и отлично проводят время. Но тут Фрэнсис в гостях у Греты по ошибке заглядывает не в тот ящик… Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 29 мая в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

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