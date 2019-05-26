Туристический маршрут "Путешествие века" пройдет через Тюмень и Тобольск

Города Тюменской области включили в уникальный туристический маршрут "Путешествие века", в рамках которого группы иностранных туристов проедут на автобусе от Атлантического до Тихого океана. Путешественники побывают в Тюмени и Тобольке.

Экспедицию начали от французского Бреста. В ней принимают участие более 30 человек, которые уже посетили Бельгию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию. Первая остановка путешественников в России состоялась в Санкт-Петербурге. Дальнейший путь через Евразию займет 43 дня, пишет "Вслух.ру".

В России туристы планируют проехать через Новгород, Москву, Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Читу, Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток.

"Путешествие века" впервые состоялось в 2013 году, с тех пор туристы преодолеют непростой маршрут в пятый раз. Одна из задач проекта - показать иностранным туристам все многообразие России и дать возможность насладиться захватывающими пейзажами большой страны. Во время своего путешествия их ждут обзорные экскурсии и посещение достопримечательностей.