Врачи ФЦН в Тюмени наблюдают некоторых пациентов всю жизнь

Фото пресс-службы ФЦН

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени продолжают наблюдать за пациентами после проведения операции, контролируя динамику лечения. Недавно в центр вместе с мамой приехал Станислав Канев из республики Коми. Это их третий контрольный осмотр у врачей.

Нина Каневана приеме у детского врача-невролога, эпилептолога ФЦН Ольги Клименко, держа на руках сына, рассказывает о заметных улучшениях в его состоянии: "Два года прошло после операции. Мы пошли в детский сад. Сын заговорил, стал самостоятельно пить, есть, ухаживать за собой. Приступов у нас нет совсем с 2017 года. Вместе с психологом и логопедом мы работаем над речью Стасика. Благодарны врачам безмерно, ведь именно ФЦН стал нашей последней надеждой, нам не отказали в операции, а ведь сколько всего прошли, страшно вспомнить".

Всё началось, когда Стасу исполнилось 5,5 месяцев. Появились эпилептические приступы, со временем они лишь учащались. Семья Каневых много ездила по стране, но везде отказывали в помощи из-за слишком высоких рисков, хотя и говорили, что оперативное лечение ребенку необходимо. Врачи настоятельно рекомендовали обратиться в ведущие медицинские центры Европы, семья отправила документы в клинику им. Ротшильда во Францию, но не получила положительного ответа.

"Сыну становилось всё хуже. Врачи республиканской больницы в Коми посоветовали нам обратиться в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. И от ФЦН пришёл положительный ответ. В 2017 году, 16 марта, нам сделали операцию. Она длилась почти 8 часов. Ждать было тяжело, казалось, время остановилось… Наконец, в 10 часов вечера ко мне подошёл доктор и сказал, что операция прошла успешно. И уже через неделю нас выписали домой", — сновавспоминает Нина Канева.

У Станислава Канева была врожденная аномалия головного мозга – фокальная корковая дисплазия II типа. Это участок неправильно сформированной коры головного мозга, который является чрезвычайно эпилептогенным. Такая форма эпилептической активности является очень сложной и трудной для достижения ремиссии.

"Прогресс виден, клинический эффект достигнут, эпилептических приступов нет, и, возможно, через год полтора мы сможем говорить об отмене лекарственных препаратов. Мальчику повезло. Чаще всего такие дети не поддаются медикаментозному лечению. Для Стаса существовала и дополнительная проблема: его фокальная дисплазия была просто гигантских размеров и занимала практически треть полушария головного мозга. Ребенок развивался с задержкой, наблюдался гемипарез (частичный паралич мышц тела). Массивность зоны подразумевала объемную, тяжелую операцию, высоки были и послеоперационные риски. Круглосуточные приступы ещё больше усугубляли течение заболевания", — рассказывает врач-невролог детского отделения центра Ольга Клименко.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени отличается не только высоким уровнем хирургического лечения, но и качественным предоперационным дообследованием, этого позволяет добиться передовая аппаратура и высокая квалификация персонала. Многих послеоперационных пациентов в центре наблюдают долгие годы, а порой и всю жизнь.

"Предоперационный этап – крайне важен, ведь именно на основании его результатов врач примет решение — проводить или не проводить операцию. Поэтому в ФЦН проводится комплексная работа: и дообследование перед операцией, и непосредственно хирургическая помощь, и наблюдение после операции. Иесли обследование выявляет определённые повышенные риски, мы обязательно предупреждаем пациентов, что риски больше, чем положительный эффект. Но зачастую, когда есть хотя бы минимальная возможность облегчить ситуацию по заболеванию, после многочисленных отказов, считая случай безнадежным, – пациенты готовы рискнуть. А мы готовы им помочь, особенно если это дети, которым нужно жить и жить", —комментирует главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.