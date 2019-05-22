Молодые ученые могут получить премию президента РФ

Продолжается прием документов на соискание премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Как пояснили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, на соискание премии могут выдвигаться научные, научно-педагогические работники, аспиранты, а также специалисты различных отраслей за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также обороноспособности страны.

Размер премии – пять миллионов рублей. Приём документов на соискание премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год будет осуществляться в срок до 15 октября 2019 года. Требования Положения о премии доступны на сайте Российского научного фонда.

Премия президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена Указом президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 в целях поддержки молодых ученых и специалистов, активизации их участия в инновационной деятельности.