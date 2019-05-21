Тюменских подростков приглашают на курс журналистики

Дом культуры "Водник" открыл набор детей на курс социальной журналистики "Любознайка". Принять участие в нем могут дети в возрасте от 6 до 15 лет. В программе курса минимум нудной теории и максимум интересной практики.

В рамках обучения ребят научат справляться со страхами и неумением вести диалог, познакомят с азами журналистики, а также научат писать сочинения, посты в социальные сети и статьи в газеты.

Кроме того, участники курса примут участие в съемках и получат навыки публичных выступлений. Преподаватели организуют творческую редакцию юных журналистов, а участники получат бесценный опыт журналистской практики.

Лучшие работы ребят займут место в детском интернет-журнале, созданном в качестве платформы для обучения детей. Материалы, которые создадут участники, могут пойти в портфолио для поступления.

Занятия пройдут в ДК "Водник" по вторникам в 18 часов и по воскресеньям в 14 часов 30 минут. Записаться на курс и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 45-47-29 и 8 (3452) 45-47-26. Количество мест ограничено.