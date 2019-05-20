Владелец собаки выплатит покусанной 7-летней девочке 30 тыс. рублей

В Тюменском районе суд обязал хозяина овчарки выплатить компенсацию морального вреда ребенку, которого покусало животное.
Инцидент произошел еще 25 ноября 2017 года в поселке Боровском Тюменского района. 7-летняя девочка с родителями была на даче. Когда она вышла на улицу, то за бедро ее укусила соседская овчарка, которая выбежала за ограду.
Владельца собаки оштрафовали на 2 тыс. рублей за нарушение нормативных правовых актов в сфере содержания домашних животных. Также папа девочки обратился в Тюменский районный суд с иском о возмещении морального вреда.
Владелец овчарки иск не признал, тем не менее Тюменский районный суд постановил взыскать с владельца собаки в пользу потерпевшей девочки 30 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда, а также возместить расходы на судебную экспертизу. Владелец собаки обжаловал решение в Тюменский областной суд, но жалоба была отклонена.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru