Благоустройство дворов в Тюмени начнется 10 июля

12:10 20 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году обсудили в администрации Тюмени. Как сообщил заместитель главы города Максим Афанасьев, работы во дворах начнутся 10 июля и продолжатся до 30 октября.

До начала июня сетевые организации должны закончить капитальный ремонт инженерных сетей. На 19 дворовых территориях будут заменены сети теплоснабжения, на 16 — сети водоснабжения и на 5 — по водоотведению.

На дворовых территориях, где ремонт инженерных сетей не требуется, благоустройство завершат до 1 сентября. Во дворах, где ремонт сетей не мешает выполнять благоустройство, подрядные организации приступают к работам одновременно, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Теги: благоустройство , дворы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019