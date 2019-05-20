Благоустройство дворов в Тюмени начнется 10 июля

Реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году обсудили в администрации Тюмени. Как сообщил заместитель главы города Максим Афанасьев, работы во дворах начнутся 10 июля и продолжатся до 30 октября.

До начала июня сетевые организации должны закончить капитальный ремонт инженерных сетей. На 19 дворовых территориях будут заменены сети теплоснабжения, на 16 — сети водоснабжения и на 5 — по водоотведению.

На дворовых территориях, где ремонт инженерных сетей не требуется, благоустройство завершат до 1 сентября. Во дворах, где ремонт сетей не мешает выполнять благоустройство, подрядные организации приступают к работам одновременно, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.