Тюменцы узнают о всех форумах лета из специальной карты

Фото: Молодежный форум «УТРО»

Сориентироваться в форумах, которые пройдут летом, тюменцам поможет специальная форумная карта. Прием заявок на основные события заканчивается уже в мае.

В числе главных тем площадок для молодежи: социальная активность, творчество, международное сотрудничество, семейные ценности и развитие Дальнего Востока. Всего Росмолодежь проведёт 6 федеральных форумов на которые предусмотрена квота и для тюменской делегации, пишет "Мегатюмень".

Регистрация на все форумы осуществляется через АИС "Молодежь России", возрастное ограничение от 18 до 30 либо до 35 лет - в зависимости от площадки. Организаторы берут на себя все расходы по трансферу, питанию и проживанию для участников региональной делегации. Конкурсный отбор на форумы осуществляется либо по рассмотрению заявки либо по результатам выполнения специального задания. В Тюмени отбирать участников форума "Утро" и федеральных форумов проведут 8 июня на Актив-пикнике. Подробности об отборочном мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте.