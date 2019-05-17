Кандидатам в кадеты советуют тщательнее готовить документы для поступления

Фото пресс-службы ТПКУ

Приёмная комиссия Тюменского президентского кадетского училища работает с 15 апреля. На 2019-2020 год учебное заведение набирает учащихся в пятые классы. Всего 120 мальчиков. Желающих учиться гораздо больше: ежегодно на одно место претендуют 3-4 человека.

Большая часть поступающих - жители Тюменской области, но много ребят и из других регоинов страны. В этом году заявления уже постпупили из Омска, Челябинска, Екатеринбурга, ЯНАО, Новосибирска, Самары и других городов.

Заявителям необходимо предоставить портфолио, состоящее из дипломов и грамот. Оно должно быть заверено директором школы. Кандидату надо пройти более десяти врачей. Личные дела хранятся в индивидуальной папке. Документы должны быть оформлены согласно перечню, размещенному на сайте. На все вопросы готовы ответить телефону 8 (3452) 799-611.

"Необходимо грамотно подготовить личные дела и по возможности заранее прийти на консультацию. Сейчас самые распространённые вопросы связаны с прохождением медкомиссии", – отмечает секретарь приёмной комиссии Зоя Лагода.

Последний день работы приёмной комиссии ТПКУ - 31 мая После этого документы проверит медицинская комиссия. Вступительные испытания начнутся в июле. Чтобы поступить в училище, детям нужно будет успешно сдать нормативы по физкультуре, проиты собеседование по математике, русскому и иностранным языкам и тестирование по психологии.