Тюменцев просят ответить на вопросы о ВИЧ

Фото ОСШОР Л.Н. Носковой

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой присоединяется к Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде "Должен знать!".

Акция проводится в период с 13 по 17 мая. В рамках акции ОСШОР Л.Н. Носковой предлагает пройти анонимный опрос на тему осведомленности о ВИЧ-инфекции. Поверьте, это очень важно!

Анкета с вопросами прикреплена к посту. Заполненную анкету присылать на электронную почту ОСШОР cpsr72press@gmail.com.

Кроме того, обращаем внимание, что все желающие могут пройти бесплатное медицинское тестирование на ВИЧ в Тюмени. С графиком мобильного тестирования можно ознакомиться на сайте http://aids72.ru/mobile-test/.

На данный момент в Тюменской области проживает более 17 тысяч людей с вирусом иммунодефицита человека.