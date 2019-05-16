Центр интегративной медицины "Главное здоровье" претендует на звание лучшей клиники Тюмени

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" принимает участие в городском конкурсе "Клиника года – 2019".

"Одна из целей конкурса – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя и узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов. В течение трех месяцев, с 10 марта по 10 июня 2019 года, мы принимаем ваши голоса за лучшие, по вашему мнению, медицинские организации Тюмени", - отмечают организаторы.

Центр "Главное здоровье" наряду с классическими медицинскими технологиями эффективно использует методологии интегративной медицины. Современные цифровые технологии позволяют врачам за достаточно короткое время получить полное представление о функциональном состоянии организма, выявить наличие и локализацию патологических процессов, определить причины заболевания, безмедикаментозно лечить серьезные болезни.

Врачи центра помогают тюменцам в борьбе с аллергией, кардиологическими и эндокринологическими болезнями, профилактике гриппа и ОРВИ, а также в поддержании здоровой физической формы и реабилитации после травм. Здесь получают необходимую медицинскую помощь пациенты всех возрастов.

В конкурсе "Клиника года – 2019" центр "Главное здоровье" представлен в трех номинациях: "Лучший многопрофильный медицинский центр", "Лучшая клиника для исследования здоровья" и "Клиника с лучшим сервисом".

Проголосовать за центр "Главное здоровье" можно на сайте, авторизовавшись через социальные сети. Голоса принимаются до 10 июня, итоги конкурса станут известны 12 июня 2019 года.

Подробно узнать о работе центра, условиях для пациентов, спектре оказываемых услуг можно на официальном сайте клиники glavnoezdorov.ru.