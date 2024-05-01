Тюменские врачи в 2023 году извлекли из желудков почти 200 инородных тел

В 2023 году врачи эндоскопического отделения ОКБ №2 извлекли из желудков жителей региона 198 инородных тел, 73 у взрослых и 125 у детей. Это не всегда случайно проглоченные мелкие детали конструкторов, батарейки и прочие предметы.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением ОКБ №2 Евгений Нелюбов, в его практике самым большим инородным телом был безоар около 10-15 см, состоявший из кусков ткани. Такие комки удаляют с помощью специального аппарата, а если они оказываются слишком большими, сначала разбивают на мелкие кусочки, а потом извлекают.

Нелюбов рассказал, что не все инородные тела могут выйти естественным путем. По ЖКТ свободно проходят лишь мягкие предметы и в небольшом количестве. А безоар – комок переваренных и непереваренных остатков пищи, инородных тел, например, волос, - не может выйти сам, поэтому приходится прибегать к хирургическому или эндоскопическому решению проблемы, сообщает АиФ-Тюмень.