Бдительность поможет тюменцам уберечь велосипед от кражи

Тюменцам, которые открыли сезон велопрогулок, советуют проявлять бдительность и соблюдать определенные правила, чтобы уберечь двухколесный транспорт от кражи.

Не следует оставлять велосипед в темное время суток на улице. Не бросайте транспорт непристегнутым даже в хорошо знакомом подъезде, ведь там всегда могут оказаться случайные люди. Не забывайте каждый раз забирать с собой аксессуары: насосы, велокомпьютеры, сумки на рамы. Также следует внимательнее отнестись к имуществу, находясь в людных местах: на вокзалах, рынках.

Пристегивать велосипед лучше не за колесо или сидение, которые легко открутить, а за раму. Проверьте надежность конструкции, к которой крепите велосипед: нельзя ли ее приподнять, погнуть, сломать и снять трос или цепь.

Как рассказал техник Виктор Стригунов, самыми незатратными противоугонными средствами являются обычные цепи и U-образные замки. Практически все велосипедные тросы, которые продаются в магазине для пристегивания байка, можно перекусить обычными кусачками. А вот с цепью и замком такой фокус не получится.

Эксперт также советует сфотографировать или прописать себе индивидуальный номер рамы, он выбит под кареточным узлом велосипеда, он же прописан в гарантийном талоне на покупку. В случае пропажи, можно будет обратиться в полицию или, увидев похожий байк на улице, сравнить его, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Помимо тросов для защиты велосипеда можно использовать блокираторы колес, которые продеваются в обод между спицами и фиксируют колесо. Прокручиваясь, блокиратор упирается в вилку и не дает ободу вращаться. Также существует велосигнализация - миниатюрное устройство крепится на подседельный штырь. При вибрациях срабатывает специальный датчик, и аппарат издает пронзительный громкий звук, привлекающий внимание и отпугивающий вора, а на смартфон владельца приходит уведомление.

Кстати, оставляя велосипед без присмотра, можно просто снять с него цепь, чтобы никто не смог на нем уехать.