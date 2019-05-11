В тюменских лагерях будут работать около тысячи вожатых

13:37 11 мая 2019
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Фото: лагерь "Алые паруса"

Около тысячи вожатых будут работать в лагерях Тюменской области летом 2019 года. Кандидаты уже прошли профессиональное обучение в областной школе подготовки вожатых по очной форме, а также в формате дистанционного обучения, сообщает "Тюменская линия".

Вожатые могут работать в организациях отдыха и оздоровления детей не только в загородных, но и в пришкольных и других лагерях с дневным пребыванием.

По словам президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой, новшеством 2019 года стало обучение через интернет с использованием дистанционных технологий, благодаря которому пройти подготовку смогли ребята из муниципальных образований Тюменской области.

"Такой формат обучения дает возможность учиться представителям других регионов и тем самым позволяет расширить географию вожатских кадров. Онлайн-курс разработали преподаватели областной школы подготовки вожатых. По его итогам все участники сдадут квалификационный экзамен, получат свидетельство по специальности "Вожатый" и смогут работать в организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области", - рассказала Лариса Шилова.

Теги: лагерь , лето
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