В тюменских лагерях будут работать около тысячи вожатых

Фото: лагерь "Алые паруса"

Около тысячи вожатых будут работать в лагерях Тюменской области летом 2019 года. Кандидаты уже прошли профессиональное обучение в областной школе подготовки вожатых по очной форме, а также в формате дистанционного обучения, сообщает "Тюменская линия".

Вожатые могут работать в организациях отдыха и оздоровления детей не только в загородных, но и в пришкольных и других лагерях с дневным пребыванием.

По словам президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой, новшеством 2019 года стало обучение через интернет с использованием дистанционных технологий, благодаря которому пройти подготовку смогли ребята из муниципальных образований Тюменской области.