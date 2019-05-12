Тюменцы будут рисовать город с крыши торгового центра

Единую панорамную картину с видом на Тюмень будут рисовать на крыше торгового центра "Калинка", который находится в центре. Расходные материалы, акриловые краски и холст участникам предоставят организаторы.

Тюменцы нарисуют панорамный вид на улицу Республики, прилегающую к торговому центру. Все работы соединят в одно общее полотно: оно будет выставляться на городских мероприятиях и у нового мультицентра "Контора пароходства", который откроется в июле.

В рамках мероприятия PR-директор красноярского музейного центра "Площадь мира", который является крупнейшей в Сибири выставочной площадки современного искусства, Оксана Будулак проведет лекцию о новых формах в современном искусстве, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мы хотим накапливать креативный капитал нашего города, и одно из его показателей — направление "Арт". Так как город уже становится зеленым, оживает и приобретает яркие краски, мы решили провести именно пленэр, а раз рисовать будем город, местом выбрали крышу, чтобы погрузиться в его атмосферу", — сообщила руководитель креативного отдела мультицентра "Моя территория" Юлия Саначина.