Лагеря Тюменской области готовятся принять детей на летние каникулы

Около 160 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием и загородных оздоровительных центрах Тюменской области в течение летних каникул 2019 года. Путевки на первую и вторую смены уже распределены.

С начала 2019 года в оздоровительных центрах региона побывали более 13 тысяч детей. На лето будут организовано четыре смены, во время которых детей и подростков ждет множество конкурсов, игр, мастер-классов и спортивных занятий.

"Ребята приобретут новые знания и навыки, компетенции. Хотим, чтобы им было хорошо, тепло, весело, чтобы понравилось отдыхать со сверстниками и захотелось вернуться в лагеря и центры отдыха, где они проведут часть летних каникул", - прокомментировала заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Сейчас в учреждениях ведется финальная подготовка к масштабной летней кампании. Сотрудники центров делают все возможное, чтобы родители были спокойны за своих детей. Безопасность, профессионализм, компетентность – главные составляющие в деятельности всех детских лагерей Тюменской области, подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Образовательные программы летнего отдыха направлены на успешную социализацию детей, их физическую активность, помогут им стать самостоятельнее и найти новых друзей. Творческие и познавательные занятия будут посвящены Году театра и 75-летию Тюменской области, пройдут фестивали интеллектуальных игр, пишет "Тюменская область сегодня".