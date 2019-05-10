Жители Тамбова увидят фильмы тюменских режиссеров

Из к/ф "Рисунки дождем"

Тюменцы примут участие в десятом международном фестивале "Лучезарный ангел", который стартует в Тамбове с 12 мая. Один из фильмов тюменского режиссера покажут на открытии.

12 мая жители Тамбова и гости фестиваля увидят картину "Рисунки дождем" Константина Одегова. На закрытии покажут художественный фильм "Облепиховое лето" режиссера Виктора Алферова. Кроме того, в программе фестиваля заявлены фильмы "Варрава" Евгения Емелина, "Бегство рогатых викингов" Ильи Белостоцкого (по повести Владислава Крапивина), "В небо… за мечтой" Игоря Перина, "Сокровища Ермака" Олега Денисова, а также "Прощаться не будем" Павла Дроздова, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, Константин Одегов уже становился лауреатом фестиваля с художественным фильмом "Наследники" и документальными лентами "300 лет одиночества" и "Распутин-Новых без покрова".