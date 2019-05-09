Ветераны и молодые тюменские журналисты почтили память коллег, ушедших из жизни

Акция "Живая память" прошла в Тюмени 7 мая. В этом году она совпала с Радоницей – днем общецерковного поминовения усопших.
Представители Ассоциации молодых журналистов Тюменской области, Совета ветеранов тюменской журналистики и студенты начали свой путь от Дома журналистов, остановились в сквере "Прощание" и возложили цветы у памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны.
Председатель Совета ветеранов журналистики Тюменской области Людмила Попович рассказала студентам о том, что скульптор Николай Распопов, автор множества памятников, установленных в Тюменской области, создал памятник "Прощание" по прототипам реальных тюменских школьников, ушедших на фронт сразу после выпускного.
Главным местом проведения акции стало Червишевское кладбище. На нем похоронены десятки журналистов, принимавших участие в военных действиях - от Великой Отечественной войны до локальных конфликтов в Чечне. Студенты подготовили краткие биографические справки о жизни легендарных предшественников, а ветераны поделились своими воспоминаниями о коллегах.
В первую очередь участники акции побывали на могиле погибшего в Чечне фотокорреспондента Александра Ефремова. Рядом с ним похоронена его мама Антонина Семеновна, полевая медсестра и разведчица 368 стрелковой Печенегской дивизии.
"Когда Саша собрался в командировку в Чечню, тюменский Дом журналистов часто посещал какой-то экстрасенс. Он предупредил, чтобы мы любыми способами отговорили парня от этой затеи, но Саша никого не послушал, уехал и погиб. Его маму я тоже знала лично, это была хорошая, добрая женщина", - рассказала Людмила Попович.
На кладбище участники акции по счастливой случайности встретились с дочерью выдающегося тюменского журналиста Генриха Мингалева Еленой. Многие журналисты "Тюменской правды", работающие с создателем и заведующим "Городской страницей" Генрихом Ивановичем, помнят его как грамотного и талантливого коллегу, поэта, наставника молодежи, товарища и просто доброго отзывчивого человека. Когда началась война, Генрих вместе с другом пытались сбежать на фронт, но их поймали.
"В начале 1944 года отца определяют в Исилькульскую школу пилотов. В конце войны он оканчивает обучение, так и не успев принять участие в военных действиях. Мечтал быть летчиком. Эту мечту исполнил его внук", - рассказала Елена Генриховна.
Сын Генриха Мингалева Юрий был талантливым телевизионщиком, режиссером и в 2000 году получил ТЭФИ в номинации "Лучшая программа для детей". Его не стало в 2011 году. Юрия Генриховича похоронили рядом с отцом.
Далее ветераны и молодежь остановились у могилы признанного классика советской литературы, писателя, журналиста Константина Лагунова. В годы войны он был секретарем райкома комсомола на Тюменщине. Два года возглавлял Тюменское книжное издательство и двадцать лет (с 1963 по 1983 гг.) был ответственным секретарем Тюменской областной писательской организации, создал целую школу творческих семинаров, которая помогла многим выйти на самостоятельную писательскую стезю.
Брат писателя, Николай Лагунов, заведовал отделом партийной жизни в редакции "Тюменская правда", а с 1966 по 1982 работал там редактором. С 1967 по 1983 был председателем правления тюменского областного отделения Союза журналистов СССР.
Затем почтили память и возложили цветы к могиле знаменитого тюменского фотожурналиста Аркадия Космакова, оставившего после смерти множество старых и уникальных снимков.
"Первые снимки сделал в 1932 году аппаратом собственной конструкции. К фанерному ящику, обклеенному черной бумагой, приспособил линзы от очков и фотопластины. С этим подобием фотоаппарата меня приметил фотокор "Красного знамени" Ф. Пинчук", - вспоминал сам Аркадий Васильевич.
Последней точкой маршрута стала могила, которую совершенно случайно обнаружили студенты, участвующие в акции "Живая память" в предыдущие годы. Один из них, бродя по кладбищу, заметил необычный памятник в виде пера. Оказалось, что здесь захоронен корреспондент "Тюменского комсомольца", писатель и поэт Анатолий Кукарский. Его могила обветшала, и активисты привели ее в порядок. На этот раз участники акции тоже пришли не с пустыми руками: принесли новую фотографию взамен старой выцветшей.
Представитель Ассоциации молодых журналистов Тюменской области Иван Катруха рассказал собравшимся о жизни писателя и прочел его стихи. "На мой взгляд, это был талантливый поэт и честный человек. Он прожил всего 44 года, но до конца жизни активно творил, издавал сборники стихов. Работая журналистом, он рассказывал о людях, осваивающих тюменский Север, и делал это без прикрас", - поделился своим впечатлением молодой журналист.
Завершился путь акции "Живая память" в тюменском литературно-краеведческом центре, сотрудники которого нашли несколько сборников Кухарского. Собравшись в уютной обстановке, ветераны и молодежь прочли произведения талантливого земляка и обсудили результаты работы за чаепитием.
"Во время таких поездок память действительно оживает. Думаю, что многие студенты прониклись и заинтересовались судьбами выдающихся тюменских журналистов. Эти люди служат достойным примером для молодежи, многие из них прошли войну. Это хорошая тема для курсовых работ и поисковой деятельности. За годы реализации акции "Живая память" молодые журналисты нашли много новых фактов, связывались с родственниками ветеранов. Это очень интересная и благодарная работа – доставать из небытия судьбы ушедших людей", - отметила председатель Совета ветеранов журналистики Тюменской области Людмила Попович.
"Это бесценно – когда видишь, что делаешь действительно нужное дело. И хочу сказать спасибо – огромное спасибо – тем ветеранам, которые, как знамя, берегут имена своих коллег, и той молодежи, которая не остается в стороне", - добавил член правления Союза журналистов Тюменской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин.
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