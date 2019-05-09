Ветераны и молодые тюменские журналисты почтили память коллег, ушедших из жизни

Фото Таисии Дикаревой

Акция "Живая память" прошла в Тюмени 7 мая. В этом году она совпала с Радоницей – днем общецерковного поминовения усопших.

Представители Ассоциации молодых журналистов Тюменской области, Совета ветеранов тюменской журналистики и студенты начали свой путь от Дома журналистов, остановились в сквере "Прощание" и возложили цветы у памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны.

Председатель Совета ветеранов журналистики Тюменской области Людмила Попович рассказала студентам о том, что скульптор Николай Распопов, автор множества памятников, установленных в Тюменской области, создал памятник "Прощание" по прототипам реальных тюменских школьников, ушедших на фронт сразу после выпускного.

Главным местом проведения акции стало Червишевское кладбище. На нем похоронены десятки журналистов, принимавших участие в военных действиях - от Великой Отечественной войны до локальных конфликтов в Чечне. Студенты подготовили краткие биографические справки о жизни легендарных предшественников, а ветераны поделились своими воспоминаниями о коллегах.

В первую очередь участники акции побывали на могиле погибшего в Чечне фотокорреспондента Александра Ефремова. Рядом с ним похоронена его мама Антонина Семеновна, полевая медсестра и разведчица 368 стрелковой Печенегской дивизии.

"Когда Саша собрался в командировку в Чечню, тюменский Дом журналистов часто посещал какой-то экстрасенс. Он предупредил, чтобы мы любыми способами отговорили парня от этой затеи, но Саша никого не послушал, уехал и погиб. Его маму я тоже знала лично, это была хорошая, добрая женщина", - рассказала Людмила Попович.

На кладбище участники акции по счастливой случайности встретились с дочерью выдающегося тюменского журналиста Генриха Мингалева Еленой. Многие журналисты "Тюменской правды", работающие с создателем и заведующим "Городской страницей" Генрихом Ивановичем, помнят его как грамотного и талантливого коллегу, поэта, наставника молодежи, товарища и просто доброго отзывчивого человека. Когда началась война, Генрих вместе с другом пытались сбежать на фронт, но их поймали.

"В начале 1944 года отца определяют в Исилькульскую школу пилотов. В конце войны он оканчивает обучение, так и не успев принять участие в военных действиях. Мечтал быть летчиком. Эту мечту исполнил его внук", - рассказала Елена Генриховна.

Сын Генриха Мингалева Юрий был талантливым телевизионщиком, режиссером и в 2000 году получил ТЭФИ в номинации "Лучшая программа для детей". Его не стало в 2011 году. Юрия Генриховича похоронили рядом с отцом.

Далее ветераны и молодежь остановились у могилы признанного классика советской литературы, писателя, журналиста Константина Лагунова. В годы войны он был секретарем райкома комсомола на Тюменщине. Два года возглавлял Тюменское книжное издательство и двадцать лет (с 1963 по 1983 гг.) был ответственным секретарем Тюменской областной писательской организации, создал целую школу творческих семинаров, которая помогла многим выйти на самостоятельную писательскую стезю.

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Брат писателя, Николай Лагунов, заведовал отделом партийной жизни в редакции "Тюменская правда", а с 1966 по 1982 работал там редактором. С 1967 по 1983 был председателем правления тюменского областного отделения Союза журналистов СССР.

Затем почтили память и возложили цветы к могиле знаменитого тюменского фотожурналиста Аркадия Космакова, оставившего после смерти множество старых и уникальных снимков.

"Первые снимки сделал в 1932 году аппаратом собственной конструкции. К фанерному ящику, обклеенному черной бумагой, приспособил линзы от очков и фотопластины. С этим подобием фотоаппарата меня приметил фотокор "Красного знамени" Ф. Пинчук", - вспоминал сам Аркадий Васильевич.

Последней точкой маршрута стала могила, которую совершенно случайно обнаружили студенты, участвующие в акции "Живая память" в предыдущие годы. Один из них, бродя по кладбищу, заметил необычный памятник в виде пера. Оказалось, что здесь захоронен корреспондент "Тюменского комсомольца", писатель и поэт Анатолий Кукарский. Его могила обветшала, и активисты привели ее в порядок. На этот раз участники акции тоже пришли не с пустыми руками: принесли новую фотографию взамен старой выцветшей.

Представитель Ассоциации молодых журналистов Тюменской области Иван Катруха рассказал собравшимся о жизни писателя и прочел его стихи. "На мой взгляд, это был талантливый поэт и честный человек. Он прожил всего 44 года, но до конца жизни активно творил, издавал сборники стихов. Работая журналистом, он рассказывал о людях, осваивающих тюменский Север, и делал это без прикрас", - поделился своим впечатлением молодой журналист.

Завершился путь акции "Живая память" в тюменском литературно-краеведческом центре, сотрудники которого нашли несколько сборников Кухарского. Собравшись в уютной обстановке, ветераны и молодежь прочли произведения талантливого земляка и обсудили результаты работы за чаепитием.