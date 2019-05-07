Краеведение, мир профессий и сцена: ДК "Водник" приглашает детей в летний лагерь

Дом культуры "Водник" объявил о старте летней кампании. В этом году ребят ждет разнообразие смен в лагере дневного пребывания, а также мастер-классы, экскурсии и много других интересных и полезных развлечений.

Первая смена лагеря дневного пребывания под названием "Закулисье" пройдет с 3 по 24 июня и будет направлена на творчество, раскрепощение, раскрытие себя и импровизацию на сцене.

Вторая смена состоится в период с 1 по 14 июля под названием "Город профессий". В рамках нее ребята посетят мастер-классы и познакомятся с представителями профессий, таких как стоматолог, дизайнер, парикмахер, маркетолог, журналист, блогер и другими.

Третья смена лагеря дневного пребывания стартует 5 августа и завершится 18 августа. В этот период времени ребятам предложат только краткосрочное пребывание в течение трех часов. Смена будет посвящена краеведению с элементами английского языка. Детям расскажут об истории родного края и не только.

Смены пройдут на территории Дома культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Количество мест ограничено. Записаться в лагерь можно по телефонам 8 (3452) 45-47-29, 8 (3452) 45-47-26 и 8-912-390-82-61.

Кроме того, "Водник" предлагает организацию любого праздника. Проведение различных мастер-классов, квестов, игровых анимационных шоу-программ, тематических мероприятий, концертов профессиональных коллективов города и не только. Коллектив ДК "Водник" организует и поведет праздник на любой территории.