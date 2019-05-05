Самый популярный экзамен тюменских девятиклассников – обществознание

Более 5 тысяч тюменских девятиклассников в этом году выбрали сдавать основной государственный экзамен по обществознанию, этот предмет является самым популярным.

Основной период продлится с 24 мая по 2 июля, пишет "Вслух.ру".

2265 человек выбрали географию, 2097 - информатику, 1934 - биологию, 1855 — физику, 813 - английский язык. Только в основной период 887 человек сдадут химию, 394 - историю, 308 - литературу, 12 - немецкий язык, 2 - французский язык.

Всего на сдачу основного государственного экзамена в 2019 году зарегистрировались более 7,8 тысячи учеников, из них 13 человек проходят государственную аттестацию в дополнительный период: с 22 по 29 апреля уже прошли четыре экзаменационных дня, с 6 по 14 мая - резервные.